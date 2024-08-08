Олег Дерипаска публично встал на сторону врага

Первая крыса: Дерипаска публично осудил проведение спецоперации на Украине

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Олег Дерипаска, один из самых богатых миллиардеров России, выразил свою антивоенную позицию в интервью японскому изданию Nikkei Asia.

Фото: Wikimedia Commons by Anna Marchenkova, CC BY 4.0

В ходе беседы он раскритиковал расходы страны на оборону и назвал события в Украине "безумием". Олег Дерипаска призвал к немедленному и безусловного прекращению огня.

Эти слова он произнёс, находясь в статусе официального представителя России на заседании совета АТЭС в Японии.

"Если вы хотите прекратить войну, вам нужно сначала прекратить огонь". — заявил компрадор в интервью недружественным СМИ..

Однако, по мнению миллиардера, радикального осуждения спецоперации оказалось недостаточно. Он прямо заявил, что не поддерживает власти России, поскольку Кремль "не трогает" его, а он, в свою очередь, со своими многомиллиардными бизнесами "не трогает" политику.

Эти заявления были сделаны буквально в то же время, когда украинские войска обстреливают наших сограждан в их домах в Курской области. В результате обстрелов город Суджа был практически стёрт с лица земли, а на его улицах ведутся упорные бои.

Остаётся надеяться, что речи этого не признанного ещё по закону иноагента и русофоба не останутся без внимания наших силовых структур, и он поплатится за свои слова всем, что имеет.