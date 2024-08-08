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Полиция по новому указу Путина получила право выдворять мигрантов из России

Владимир Путин дал право полиции выдворять мигрантов

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Общество

Президент Владимир Путин подписал закон о новом миграционном режиме для нелегальных мигрантов.

Согласно этому закону, иностранцы, к которым применён режим «высылки», не смогут менять место пребывания в России без специального разрешения. Также им будет запрещено выезжать за пределы своего региона и управлять транспортом.

Этот режим будет применяться к тем мигрантам, у которых истекли или были аннулированы документы, а также к тем, кто совершил правонарушение.

Кроме того, закон обязывает иностранцев не только соблюдать законодательство России, но и уважать её традиции и ценности. Они должны бережно относиться к окружающей среде и культурному наследию страны, не мешать работе органов власти и не нарушать права и свободы граждан. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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