Президент Владимир Путин подписал закон о новом миграционном режиме для нелегальных мигрантов.
Согласно этому закону, иностранцы, к которым применён режим «высылки», не смогут менять место пребывания в России без специального разрешения. Также им будет запрещено выезжать за пределы своего региона и управлять транспортом.
Этот режим будет применяться к тем мигрантам, у которых истекли или были аннулированы документы, а также к тем, кто совершил правонарушение.
Кроме того, закон обязывает иностранцев не только соблюдать законодательство России, но и уважать её традиции и ценности. Они должны бережно относиться к окружающей среде и культурному наследию страны, не мешать работе органов власти и не нарушать права и свободы граждан.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.