Полиция по новому указу Путина получила право выдворять мигрантов из России

Владимир Путин дал право полиции выдворять мигрантов

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент Владимир Путин подписал закон о новом миграционном режиме для нелегальных мигрантов.

Согласно этому закону, иностранцы, к которым применён режим «высылки», не смогут менять место пребывания в России без специального разрешения. Также им будет запрещено выезжать за пределы своего региона и управлять транспортом.

Этот режим будет применяться к тем мигрантам, у которых истекли или были аннулированы документы, а также к тем, кто совершил правонарушение.

Кроме того, закон обязывает иностранцев не только соблюдать законодательство России, но и уважать её традиции и ценности. Они должны бережно относиться к окружающей среде и культурному наследию страны, не мешать работе органов власти и не нарушать права и свободы граждан.