Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добавить яркость в нейтральный интерьер
Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала отказаться от будильника
"Хотят повторить?": немцы приветствуют использование своих танков под Курском
Валерий Газзаев отметил 70-летие
Скотч и сосновые шишки облегчат жизнь владельца кошки
Неожиданный дефицит: как старые бамперы решают проблему с запчастями
Космонавт Олег Кононенко сфотографировал с борта МКС звёздный дождь над Землёй
Военкор Чапский сообщил из Рыльска об остановке продвижения ВСУ
Путешественники назвали места с самыми приятными запахами в мире
Пользователи сообщают о практически полном прекращении работы Youtube в России

"Youtube — всё?": пользователи сообщают о блокировке видеохостинга в России

1:04
Общество

Видеохостинг YouTube перестал работать в России на компьютерах. При попытке перейти на сайт появляется сообщение об отсутствии соединения.

"Youtube — всё?": пользователи сообщают о блокировке видеохостинга в России
Фото: TG Александра Хинштейна is licensed under public domain

По данным сервиса "Сбой.рф", на 11:20 по московскому времени было зафиксировано почти 5 тысяч жалоб на проблемы с работой хостинга.

В течение дня работа сервиса частично восстановилась.

Некоторые не в меру патриотичные деятели призывают к заморозке и серьёзным ограничениям работы Youtube в России. Предполагается если не полная блокировка видеохостинга, то ограничение его скорости воспроизведения и снижение разрешения изображения до минимума.

С учётом того, что альтернативные российские видеохостинги находятся практически в зачаточном состоянии, а подавляющее количество учебного, научно-популярного и художественного контента размещено на Youtube, это откровенно вредительская инициатива, не имеющая ничего общего с заботой об информационной безопасности граждан РФ.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"
В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой Дмитрий Плотников Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
Последние материалы
"Хотят повторить?": немцы приветствуют использование своих танков под Курском
Валерий Газзаев отметил 70-летие
Скотч и сосновые шишки облегчат жизнь владельца кошки
Неожиданный дефицит: как старые бамперы решают проблему с запчастями
"Youtube — всё?": пользователи сообщают о блокировке видеохостинга в России
В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой
Космонавт Олег Кононенко сфотографировал с борта МКС звёздный дождь над Землёй
Военкор Чапский сообщил из Рыльска об остановке продвижения ВСУ
Путешественники назвали места с самыми приятными запахами в мире
Три вокзала в Курской области закрыты из-за боевых действий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.