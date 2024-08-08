Пользователи сообщают о практически полном прекращении работы Youtube в России

"Youtube — всё?": пользователи сообщают о блокировке видеохостинга в России

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Видеохостинг YouTube перестал работать в России на компьютерах. При попытке перейти на сайт появляется сообщение об отсутствии соединения.

Фото: TG Александра Хинштейна is licensed under public domain

По данным сервиса "Сбой.рф", на 11:20 по московскому времени было зафиксировано почти 5 тысяч жалоб на проблемы с работой хостинга.

В течение дня работа сервиса частично восстановилась.

Некоторые не в меру патриотичные деятели призывают к заморозке и серьёзным ограничениям работы Youtube в России. Предполагается если не полная блокировка видеохостинга, то ограничение его скорости воспроизведения и снижение разрешения изображения до минимума.

С учётом того, что альтернативные российские видеохостинги находятся практически в зачаточном состоянии, а подавляющее количество учебного, научно-популярного и художественного контента размещено на Youtube, это откровенно вредительская инициатива, не имеющая ничего общего с заботой об информационной безопасности граждан РФ.