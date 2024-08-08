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В ДГТУ ведущие российские и зарубежные ученые и эксперты из России и Зарубежья обсудили вопросы науки и образования

В ДГТУ ученые и эксперты из России и Зарубежья обсудили вопросы науки

4:56
Общество

В форматах офлайн и онлайн опорный вуз собрал зарубежных гостей, преподавателей и ученых, молодых исследователей и аспирантов.

В ДГТУ ученые и эксперты из России и Зарубежья обсудили вопросы науки
Фото: news.donstu.ru by Фото медиапортала ДГТУ is licensed under https://news.donstu.ru

В Донском государственном техническом университете стартовала 8 августа международная научно-практическая конференция "Приоритетные направления развития науки и образования в условиях формирования технологического суверенитета".

"В ближайшие 10-15 лет основные научно-технологические силы будут направлены в те сферы, где нам, как никогда, нужно создавать инновационные технологии. Это очень широкий круг: от медицины и биологии до инженерии и станкостроения. Эта работа требует от всей системы образования подготовку высококвалифицированных кадров, готовых работать на благо общества и государства. Выпускники, особенно технических вузов, должны быть ориентированы на создание наукоемкой инновационной продукции на основе передовых российских технологий, на конкурентоспособность и независимость.

Для этого необходимо переосмысление всех компонентов обучения, корректировку учебных целей и задач, формирование инновационного содержания образования, введение передовых образовательных форм и экспериментальных систем. Настоящая конференция как раз и предполагает обсуждение этих актуальных проблем", — подчеркивает президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Конференция объединила Государственный университет управления, Московский государственный педагогический университет, Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, Севастопольский государственный университет, Адыгейский государственный университет, Научно-исследовательский центр супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров, Северо-Кавказский Научный Центр Высшей Школы, ФГАНУ НИИ "Спецвузавтоматика" и многие другие организации Российской Федерации.

"Самое главное — это формирование технологического суверенитета нашей страны. И здесь высшая школа занимает ведущее место, — уверен первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Площадка ДГТУ — это стратегически правильный выбор места для обсуждения заявленных вопросов. Конференция проходит при поддержке трех российских академий — Российской академии образования, Российской академии наук, Российской академии архитектуры и строительных наук. Это свидетельствует о важности тех масштабных задач, которые поставил наш президент перед ученым сообществом нашей страны".

Также в дискуссиях принимают участие авторитетные в своей сфере представители Китая, Нигерии, Марокко, Вьетнама, Грузии, Узбекистана и Киргизии.

"Уверен, конференция пройдет на высочайшем научном и идейном уровне. Не сомневаюсь, что работа будет интересной и насыщенной, а участникам конференции удастся обменяться опытом и получить обратную связь по итогам представления докладов. В результате конференция будет способствовать развитию системы подготовки кадров", — заметил президент национальной академии наук Грузии Роин Метревели.

В программе научно-практического мероприятия — пленарное заседание, которое пройдет в течение двух дней: 8 августа организаторы, представительные гости события приветствуют участников и выступают с ключевыми докладами, на следующий день намечено подведение итогов и подписание соглашений о сотрудничестве ДГТУ с вузами Федеративной Республики Нигерия.

"На конференции поднимаются темы, касающиеся подготовки кадров высшей квалификации, новых подходов к обучению будущих специалистов в целом и инженеров в частности. Уверен, мы не только придем к общему мнению, сформируем подходы к решению проблем, но и внедрим их на практике", — обратился к участникам конференции ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

В рамках конференции работают шесть секций — участники будут заседать во второй день работы. Будут рассматриваться такие темы, как:

  • психолого-педагогическое сопровождение подготовки кадров;
  • "зеленые" технологии в энергетике и строительстве;
  • внедрение агробиотехнологий в условиях инновационного развития;
  • новые решения в биоинженерии, ветеринарии и биотехнологиях;
  • кадровый и технологический капитал в области машиностроения;
  • технологический суверенитет в области информационных технологий.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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