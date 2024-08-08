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Сергей Марков обвинил Скотта Риттера в педофилии

Марков публично призвал игнорировать эксперта Риттера как извращенца

1:35
Общество

Сергей Марков, политолог и блогер, лояльный к Кремлю, публично обвинил Скотта Риттера в педофилии, поскольку он якобы переписывался с несовершеннолетней, что было подстроено американскими спецслужбами.

Марков публично призвал игнорировать эксперта Риттера как извращенца
Фото: en.wikipedia.org by RadicalHarmony at English Wikipedia, PDM

"Скот Риттер, из которого у нас сделали аналитика и медиа звезду, всегда вызывал у меня подозрение. Всегда виделось что-то не то в этом Риттере. И вот читаю, — был он арестован за своё поведение перед компьютерным экраном, где общался с провокатором из полиции, который представлялся 15 летней девочкой. Грязь пересказывать не буду.
Там все понятно, что вёл он себя очень нехорошо. Спорят только, считал ли он девочку 15 летней или 18 летней.
Вывод: не надо для нашего хорошего дела привлекать проституток и других подонков. Это грязнит наше хорошее дело. И относится это не только к Риттеру. Там есть и другие, которые делают вид, что они с нами, — только за деньги".

Действительно, в США уже преследовали Скотта Риттера по обвинениям в сексуальных перверсиях, связанных с несовершеннолетними. Однако к мнению Маркова следует отнестись с осторожностью.

Американские власти очень любят использовать тему сексуальных отклонений для дискредитации своих противников. Поскольку Риттера следовало дискредитировать именно в глазах российской публики, то обвинение в педофилии, вызывающей единодушное осуждение в российском обществе, было выбрано как самое надёжное.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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