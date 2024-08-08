Комфорт — прежде всего: стало известно, на что тратят и на чём экономят студенты в России

Две трети студентов в России вынуждены подрабатывать, узнали социологи

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Две трети студентов в России вынуждены совмещать учёбу с работой, выяснил сервис "Пакет" от X5. Результаты исследования обнародовало NewsInfo.Ru в четверг.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Остальные — финансово зависят от родителей (30%) или занимаются подработками и проектной деятельностью (4%).

Что характерно, в большинстве своём учащиеся вузов не бедствуют — 62% признались, что им хватает денег на удовлетворение базовых потребностей, но приходится ограничивать себя в необязательных тратах, а четверть опрошенных вообще ни в чём себе не отказывает.

Однако 93% студентов всё же стремятся экономить — чаще всего, чтобы хватало средств на аренду жилья и питания (46%), а также ради развития финансовой грамотности и с целью создания накоплений (45%).

Примечательно, что еда и бытовые нужды — основная статья расходов 89% респондентов, и это именно те траты, на которых они стараются не экономить, предпочитая комфорт.

Среди способов экономии студенты назвали использование программ лояльности и кешбэк-сервисов, отслеживание акций и скидок, оптовые закупки.