Названы наиболее высокооплачиваемые профессии в Санкт-Петербурге

Зарплаты в Санкт-Петербурге выросли на 24 тысячи рублей за год

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

В Санкт-Петербурге наблюдается значительное увеличение заработной платы на предприятиях, что свидетельствует о положительных изменениях в экономике региона.

Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info

За последний год средняя заработная плата рабочих выросла на 24 тысячи рублей, достигнув 89,8 тысяч рублей.

Это увеличение связано с растущей потребностью в квалифицированных кадрах и активным развитием промышленных предприятий в городе. В течение последних шести месяцев в городе было открыто более 60 тысяч вакансий, что подчеркивает высокий спрос на рабочую силу. Особенно востребованы специалисты в добывающей и нефтегазовой отраслях, а также в производстве промышленного оборудования, сообщает Петербург2.

Среди наиболее высокооплачиваемых и востребованных профессий выделяются инженер-конструктор, слесарь и машинист, на которые приходится 11%, 9% и 9% от всех вакансий соответственно.