Каким сделают пенсионный возраст уже скоро: экономист раскрыл правду

Экономист Добромыслов исключил любые изменения пенсионного возраста до 2030 года

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

На днях целый ряд СМИ затронул тему пенсионного возраста. Причём кто во что горазд: одни написали о его снижении, подразумевая возможность получать накопительную пенсию по достижении достаточного числа баллов, другие — о повышении, имея в виду продолжающийся переходный период пенсионной реформы.

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Доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, кандидат экономических наук Константин Добромыслов все эти кричащие заголовки опроверг.

"Нет, никаких изменений не планируется, поэтому предпосылок к тому, чтобы поднимать, нет — есть, наоборот, предпосылки и давление, чтобы его снизить. Так что в связи с чем, непонятно — у нас не настолько продолжительность жизни увеличилась для того, чтобы поднимать пенсионный возраст", — объяснил он "Правде.Ру".

"У нас только закончился переходный период практически. Поэтому говорить о том, что будет новое, тем более что в данной ситуации, в политической, это будет крайне невыгодное решение, а сегодня у нас всё направлено на стабилизацию и уравновешивание социальных конфликтов", — добавил собеседник издания.

По его мнению, ни для повышения, ни для снижения пенсионного возраста никаких оснований нет, поэтому любые его изменения крайне маловероятны. "Я думаю, что до 2030 года точно ничего не произойдёт", — заключил Константин Добромыслов.