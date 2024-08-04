Эксперт предупредил, что пользоваться электросамокатами в грозу смертельно опасно

В беседе с Life эксперт Василий Шутов рассказал, что во время дождя и грозы использование электрического самоката может быть опасным.
По словам специалиста, мокрая дорога уменьшает сцепление с дорожным покрытием, поэтому управлять самокатом становится сложнее. Кроме того, попадание воды в устройство может вывести его из строя, если нарушена заводская гидроизоляция. В таком случае перед использованием самокат необходимо тщательно просушить.
Также эксперт отметил, что во время грозы электрический самокат может притягивать молнии. Поэтому в такую погоду лучше оставить самокат под навесом и отойти от него на безопасное расстояние.
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