Эксперт предупредил, что пользоваться электросамокатами в грозу смертельно опасно

Эксперт Шутов рассказал, что в грозу электросамокаты смертельно опасны

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

В беседе с Life эксперт Василий Шутов рассказал, что во время дождя и грозы использование электрического самоката может быть опасным.

Фото: mos.ru by Денис Гришкин (Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы), CC BY 4.0

По словам специалиста, мокрая дорога уменьшает сцепление с дорожным покрытием, поэтому управлять самокатом становится сложнее. Кроме того, попадание воды в устройство может вывести его из строя, если нарушена заводская гидроизоляция. В таком случае перед использованием самокат необходимо тщательно просушить.

Также эксперт отметил, что во время грозы электрический самокат может притягивать молнии. Поэтому в такую погоду лучше оставить самокат под навесом и отойти от него на безопасное расстояние.