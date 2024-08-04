Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист Оганесян: установка регистратора по центру стекла грозит штрафом
Как женщины и мужчины готовятся к автопутешествиям
Украина получит не более 20 истребителей F-16 к концу 2024 года
ВСУ обстреляли Луганск ракетами ATACMS производства США
Летний уход за кожей: советы для каждого типа
Как получить полис ОМС и защититься от мошенников: полезные советы
Десятки людей погибли в ходе беспорядков в Бангладеш
Украина объявила о банкротстве
Medicalxpress: привыкнуть к жаре помогают горячие ванны и умеренные физнагрузки
Игорь Стрелков поставлен в колонии резчиком на швейном производстве

Боевого офицер и героя Донбасса вместо отправки на фронт держат резчиком в колонии

1:22
Общество

Игорь Стрелков, герой войны на Донбассе, бывший министр обороны ДНР, который был осуждён за призывы к экстремизму, сейчас работает в колонии резчиком на швейном производстве. Об этом сообщила его супруга.

"Игорь уже работает в колонии на швейном производстве, резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями - в этой работе много мелких деталей".

По словам супруги, Стрелков чувствует себя хорошо и не имеет претензий к условиям содержания.

Стрелков неоднократно просил направить его в действующую армию, однако всякий раз получал отказы под различными предлогами. Формально его статья экстремистской направленности не предполагает возможности отправки на фронт. 

Состав преступления Стрелкова якобы состоял в том, что он нелицеприятно отзывался о президенте как верховном главнокомандующем. Однако на практике, когда в стране случились известные события, связанные с некоторыми беспорядками, учинёнными одной из военизированных структур, не подконтрольных министерству обороны, именно Игорь Стрелков первым публично выступил в защиту президента и конституционного строя и призвал к всемерному сопротивлению лицам, нарушающим гражданский порядок в России. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля

Как быстро убрать "рыжики" с авто? Вам понадобятся две вещи: зубная паста без абразивных частиц и чистая ветошь, желательно из микрофибры.

Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
Последние материалы
"Радость подонка": Зеленский доложил о прибытии на Украину самолётов F-16
Украина объявила о банкротстве
Medicalxpress: привыкнуть к жаре помогают горячие ванны и умеренные физнагрузки
Террористы ВСУ нанесли очередные удары по Донецку и Луганску
В министерстве науки сообщили о фактическом завершении приёма в вузы
Израиль устроил провокацию с флагами в посольстве Турции в Тель-Авиве
Хуситы сбили новейший американский беспилотник MQ-9 Reaper
Названы причины пушения волос
Кувейтские СМИ: США ведут тайные переговоры с Ираном о недопущении большой войны
Рамзан Кадыров уверен, что победа на Украине состоится уже в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников