Игорь Стрелков поставлен в колонии резчиком на швейном производстве

Боевого офицер и героя Донбасса вместо отправки на фронт держат резчиком в колонии

1:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Игорь Стрелков, герой войны на Донбассе, бывший министр обороны ДНР, который был осуждён за призывы к экстремизму, сейчас работает в колонии резчиком на швейном производстве. Об этом сообщила его супруга.

"Игорь уже работает в колонии на швейном производстве, резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями - в этой работе много мелких деталей".

По словам супруги, Стрелков чувствует себя хорошо и не имеет претензий к условиям содержания.

Стрелков неоднократно просил направить его в действующую армию, однако всякий раз получал отказы под различными предлогами. Формально его статья экстремистской направленности не предполагает возможности отправки на фронт.

Состав преступления Стрелкова якобы состоял в том, что он нелицеприятно отзывался о президенте как верховном главнокомандующем. Однако на практике, когда в стране случились известные события, связанные с некоторыми беспорядками, учинёнными одной из военизированных структур, не подконтрольных министерству обороны, именно Игорь Стрелков первым публично выступил в защиту президента и конституционного строя и призвал к всемерному сопротивлению лицам, нарушающим гражданский порядок в России.