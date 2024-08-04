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В министерстве высшего образования сообщили о предварительных итогах приёмной кампании в вузы

В министерстве науки сообщили о фактическом завершении приёма в вузы

1:08
Общество

Многие российские университеты уже завершили приём студентов на бюджетные места. Результаты приёмной кампании в вузы оказались лучше, чем в прошлом году, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

В министерстве науки сообщили о фактическом завершении приёма в вузы
Фото: wikimedia.org by Skyboy103, CC BY-SA 3.0

По данным Минобрнауки РФ, в этом году было выделено более 621 тысячи бюджетных мест. Из них 73% распределены в регионы России. Больше всего бюджетных мест выделено вузам Республики Татарстан (23 083 места), Свердловской области (19 728 мест) и Ростовской области (18 352 места).

Университетам новых регионов РФ выделено 29 304 бюджетных места. Наибольшее количество квот было выделено на такие направления, как образование и педагогические науки (4 849), информатика и вычислительная техника (1 437) и сельское, лесное и рыбное хозяйство (1 293).

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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