В министерстве высшего образования сообщили о предварительных итогах приёмной кампании в вузы

В министерстве науки сообщили о фактическом завершении приёма в вузы

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Многие российские университеты уже завершили приём студентов на бюджетные места. Результаты приёмной кампании в вузы оказались лучше, чем в прошлом году, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Фото: wikimedia.org by Skyboy103, CC BY-SA 3.0

По данным Минобрнауки РФ, в этом году было выделено более 621 тысячи бюджетных мест. Из них 73% распределены в регионы России. Больше всего бюджетных мест выделено вузам Республики Татарстан (23 083 места), Свердловской области (19 728 мест) и Ростовской области (18 352 места).

Университетам новых регионов РФ выделено 29 304 бюджетных места. Наибольшее количество квот было выделено на такие направления, как образование и педагогические науки (4 849), информатика и вычислительная техника (1 437) и сельское, лесное и рыбное хозяйство (1 293).