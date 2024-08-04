В России праздную День железнодорожника

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Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником железнодорожников

0:40
Общество » День в истории

России необходимо активно развивать железнодорожную инфраструктуру, используя передовые технологии, и создавать задел на будущее. Об этом заявил Владимир Путин в своём поздравлении железнодорожникам по случаю их профессионального праздника.

Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником железнодорожников
Фото: freepik.com by tohamina, PDM

Президент отметил, что сотрудники отрасли открыли новые глобальные рынки и обеспечили стабильную работу российских предприятий, включая оборонный комплекс.

В настоящее время Россия лидирует по общей длине железнодорожных путей. В то же время строительство новых линий дорог, особенно ВСМ значительно отстаёт от Китая и других развитых стран. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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