Ваххабиты намерены вытеснить русских в России

Ваххабиты радуются вымиранию русских и обещают триумф ислама в России

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

В интернете набрало популярность опасное провокационное видео, в котором некий житель Кавказа, ваххабит, угрожает русским вытеснением и вымиранием. Он отмечает, что мусульмане заводят гораздо больше детей, что создаёт возможности для их успешного распространения.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

"Русские сви**и, мы территориально занимаем ваше место! Мы будем брать в жены ваших дочерей и делать из них мусульман! Всё ваши потомки будут поклоняться Аллаху" — заявляет на видео преступник.

Возможно, это беглый террорист, скрывающийся в Европе. Пропаганда радикального исламизма пытается исказить традиционный ислам, представляя всех людей иных религий как недочеловеков. В этой ситуации борьба с подобными проявлениями становится для России вопросом жизни и смерти.

Важно отметить, что подобного рода мерзавцы паразитируют на актуальных для русского народа проблемах, в частности, крайне низкой рождаемости, когда всё большее количество женщин отказывается от рождения детей, а мужчины всё более склонны к отказу от создания семьи.