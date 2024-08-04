Садальский посоветовал Екатерине Мизулиной возглавить "Лигу сексуальных реформ"

Садальский поддержал Артемия Лебедева: "Мизулина вредит России"

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Станислав Садальский объяснил, почему одобряет нападки дизайнера Артемия Лебедева на главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину.

Фото: https://vk.com/ekmizulina by ВК-аккаунт Екатерины Мизулиной is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поддержал дизайнера Артемия Лебедева, который в интервью Юрию Дудю* заявил, что Екатерина Мизулина вредит России, отпугивая людей.

Заслуженный артист РСФСР уверен, что у Мизулиной нет официального подтверждения от государства, что она возглавляет созданное ей самой ведомство.

"Сама назвала свою шарашкину контору, сама ей заведует, и другим диктуют правила, как жить в интернете", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Садальский посоветовал Мизулиной возглавить "Лигу сексуальных реформ".

Ранее сообщалось, что Мизулина подаёт в суд на Артемия Лебедева.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом