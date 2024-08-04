Садальский посоветовал Екатерине Мизулиной возглавить "Лигу сексуальных реформ"

Станислав Садальский объяснил, почему одобряет нападки дизайнера Артемия Лебедева на главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поддержал дизайнера Артемия Лебедева, который в интервью Юрию Дудю* заявил, что Екатерина Мизулина вредит России, отпугивая людей.
Заслуженный артист РСФСР уверен, что у Мизулиной нет официального подтверждения от государства, что она возглавляет созданное ей самой ведомство.
"Сама назвала свою шарашкину контору, сама ей заведует, и другим диктуют правила, как жить в интернете", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Садальский посоветовал Мизулиной возглавить "Лигу сексуальных реформ".
Ранее сообщалось, что Мизулина подаёт в суд на Артемия Лебедева.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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