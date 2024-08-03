Россия укрепляет кадровый состав авиации: меры для удержания пилотов

Мишустин и Росавиация: как повысить безопасность и сохранить летчиков

2:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские власти работают над сохранением летного состава авиаперевозчиков, так как пилотов часто переманивают иностранные компании, особенно китайские. На встрече премьер-министра Михаила Мишустина и главы Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрия Ядрова обсуждали восстановление учебно-тренировочных самолетов и повышение зарплат инструкторам. Эксперты считают, что тщательная подготовка кадров и повышение их квалификации повысит безопасность перелетов.

Фото: government.ru by Пресс-служба Правительства РФ, CC BY 4.0

Мишустин подчеркнул стратегическое значение воздушного транспорта для России, отметив необходимость комплексного подхода и слаженных действий органов власти, частных компаний, науки и авиационного сообщества для увеличения интенсивности авиаперевозок в полтора раза за шесть лет.

Кадровая наполняемость летного состава стала одним из вопросов встречи. Глава Росавиации отметил, что правительство поддерживает обучение специалистов в вузах, колледжах и училищах. Из федерального бюджета выделяются деньги на восстановление учебно-тренировочных вертолетов и самолетов, а также на повышение зарплат инструкторам. Мишустин подчеркнул важность динамичного развития отрасли и соблюдения стандартов безопасности полетов.

Правительство создает условия для летчиков, включая качественное обучение, чтобы они не уходили в иностранные авиакомпании, отметил президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук. К иностранным перевозчикам часто уходят высококвалифицированные специалисты, такие как инструкторы. Рост объемов внутренних перелетов требует большего числа сотрудников, но из-за нехватки кадров повышается нагрузка на действующих пилотов. В иностранных авиакомпаниях, например, в Китае, условия работы и зарплаты пилотов более привлекательны.

Профессор Александр Сафонов считает, что повышение зарплат инструкторам увеличит возможности образовательной системы и повысит интерес к обучению курсантов и повышению квалификации пилотов, сообщает URA.RU.