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Улицу в Новосибирске предложили назвать именем Юрия Андропова

1:37
Общество

Депутат Государственной Думы от Новосибирской области Дмитрий Савельев предложил назвать одну из улиц Новосибирска именем генсека-чекиста Юрия Андропова, сообщает Прецедент ТВ.

Улицу в Новосибирске предложили назвать именем Юрия Андропова
Фото: Wikimedia Commons by Eduard Pesov / Эдуард Песов

Об этом Дмитрий Савельев сообщил в своем Telegram-канале.

— Обратился к мэру Максиму Георгиевичу Кудрявцеву с просьбой рассмотреть возможность увековечить имя выдающегося деятеля Юрия Владимировича Андропова, присвоив его имя одной из улиц или площадей Новосибирска, — написал Дмитрий Савельев.

Андропов был председателем КГБ СССР 15 лет и еще 15 месяцев возглавлял Советский Союз.

Он известен как непримиримый борец с коррупцией, высоко поднявший престиж профессии сотрудника КГБ СССР.

При нем Комитет государственной безопасности обрел славу мощнейшего оружия страны против происков стран НАТО. Именно Юрий Владимирович Андропов ввёл в обиход термин "агент влияния", по сути, начав на государственном уровне противостояние в информационной войне, которую до сих пор ведут против России страны Запада.

За короткий срок его руководства государством ощутимо вырос темп роста экономики страны. С именем Юрия Владимировича связано множество других исторических фактов, которые вновь приобретают актуальность в наши дни.

Будучи Генеральным секретарем ЦК КПСС в течение всего 15 месяцев, Андропов нашел время в своём плотном рабочем графике на визит в Новосибирск.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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