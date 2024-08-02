Улицу в Новосибирске предложили назвать именем Юрия Андропова

Депутат Государственной Думы от Новосибирской области Дмитрий Савельев предложил назвать одну из улиц Новосибирска именем генсека-чекиста Юрия Андропова, сообщает Прецедент ТВ.
Об этом Дмитрий Савельев сообщил в своем Telegram-канале.
— Обратился к мэру Максиму Георгиевичу Кудрявцеву с просьбой рассмотреть возможность увековечить имя выдающегося деятеля Юрия Владимировича Андропова, присвоив его имя одной из улиц или площадей Новосибирска, — написал Дмитрий Савельев.
Андропов был председателем КГБ СССР 15 лет и еще 15 месяцев возглавлял Советский Союз.
Он известен как непримиримый борец с коррупцией, высоко поднявший престиж профессии сотрудника КГБ СССР.
При нем Комитет государственной безопасности обрел славу мощнейшего оружия страны против происков стран НАТО. Именно Юрий Владимирович Андропов ввёл в обиход термин "агент влияния", по сути, начав на государственном уровне противостояние в информационной войне, которую до сих пор ведут против России страны Запада.
За короткий срок его руководства государством ощутимо вырос темп роста экономики страны. С именем Юрия Владимировича связано множество других исторических фактов, которые вновь приобретают актуальность в наши дни.
Будучи Генеральным секретарем ЦК КПСС в течение всего 15 месяцев, Андропов нашел время в своём плотном рабочем графике на визит в Новосибирск.
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