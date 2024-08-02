Улицу в Новосибирске предложили назвать именем Юрия Андропова

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Государственной Думы от Новосибирской области Дмитрий Савельев предложил назвать одну из улиц Новосибирска именем генсека-чекиста Юрия Андропова, сообщает Прецедент ТВ.

Фото: Wikimedia Commons by Eduard Pesov / Эдуард Песов

Об этом Дмитрий Савельев сообщил в своем Telegram-канале.

— Обратился к мэру Максиму Георгиевичу Кудрявцеву с просьбой рассмотреть возможность увековечить имя выдающегося деятеля Юрия Владимировича Андропова, присвоив его имя одной из улиц или площадей Новосибирска, — написал Дмитрий Савельев.

Андропов был председателем КГБ СССР 15 лет и еще 15 месяцев возглавлял Советский Союз.

Он известен как непримиримый борец с коррупцией, высоко поднявший престиж профессии сотрудника КГБ СССР.

При нем Комитет государственной безопасности обрел славу мощнейшего оружия страны против происков стран НАТО. Именно Юрий Владимирович Андропов ввёл в обиход термин "агент влияния", по сути, начав на государственном уровне противостояние в информационной войне, которую до сих пор ведут против России страны Запада.

За короткий срок его руководства государством ощутимо вырос темп роста экономики страны. С именем Юрия Владимировича связано множество других исторических фактов, которые вновь приобретают актуальность в наши дни.

Будучи Генеральным секретарем ЦК КПСС в течение всего 15 месяцев, Андропов нашел время в своём плотном рабочем графике на визит в Новосибирск.