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Частичка Павла Дурова обнаружилась в Москве: клиника утверждает о наличии биоматериала миллиардера

Столичная клиника заявила о наличии биоматериала Павла Дурова

1:35
Общество

Представители одной из столичных клиник утверждают, что у них хранится биоматериал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Столичная клиника заявила о наличии биоматериала Павла Дурова
Фото: pond5.com by NickLubushko, CC BY-SA 4.0

Источники в московском медцентре, специализирующемся на экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО), заявили, что Дуров сотрудничал с ними многие годы, последний раз посетив клинику в 2021 году. Однако есть сомнения в законности такого сотрудничества, так как по приказу Минздрава донором спермы могут быть мужчины 18-35 лет, а Дурову в 2021 году было 37 лет.

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина объяснила, что донорство спермы является безопасным и надежным способом зачатия, при котором доноры проходят тщательный отбор. В России донорство спермы регулируется законодательством, а сведения о донорах не передаются покупателям биоматериала, обеспечивая анонимность доноров, сообщают Известия.

Юристы считают, что дети, родившиеся благодаря донорской сперме, юридически не могут претендовать на признание отцовства и алименты, если все оформлено через клинику.

Напомним, что Дуров сообщил, что стал донором спермы 15 лет назад, и у него теперь более ста биологических детей в 12 странах. Он также выразил желание раскрыть код своего ДНК, чтобы его биологические дети могли найти друг друга, хотя это юридически сложно осуществимо.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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