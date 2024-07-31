Предприниматель Константин Малофеев осветил проблему №1 после СВО — массовый завоз мигрантов и высокую преступность среди них.
В отличие от данных ВЦИОМ, согласно которым 81% россиян не видят проблемы, исследования журналистов показывают, что более 60% респондентов обеспокоены ситуацией, сообщает "Царьград".
Малофеев также отметил, что почти 53% граждан опасаются возникновения конфликтов с мигрантами в ближайшее время. Он подчеркнул необходимость перехода к системе "организованного набора" мигрантов, как это сделано в странах Персидского залива, чтобы устранить текущие проблемы с нелегальной и легальной миграцией.
Малофеев также раскритиковал текущую систему патентов, предложив заменить ее прозрачной и ответственной практикой. Он выразил надежду на скорую реализацию инициативы, предложенной Минтрудом, для создания публичной правовой госкомпании "Работа в России".
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.