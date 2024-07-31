Об этом молчит ВЦИОМ: названа главная проблема России после СВО

Константин Малофеев озвучил основную проблему России после СВО

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Предприниматель Константин Малофеев осветил проблему №1 после СВО — массовый завоз мигрантов и высокую преступность среди них.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

В отличие от данных ВЦИОМ, согласно которым 81% россиян не видят проблемы, исследования журналистов показывают, что более 60% респондентов обеспокоены ситуацией, сообщает "Царьград".

Малофеев также отметил, что почти 53% граждан опасаются возникновения конфликтов с мигрантами в ближайшее время. Он подчеркнул необходимость перехода к системе "организованного набора" мигрантов, как это сделано в странах Персидского залива, чтобы устранить текущие проблемы с нелегальной и легальной миграцией.

Малофеев также раскритиковал текущую систему патентов, предложив заменить ее прозрачной и ответственной практикой. Он выразил надежду на скорую реализацию инициативы, предложенной Минтрудом, для создания публичной правовой госкомпании "Работа в России".