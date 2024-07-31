Каракас прекращает дипломатические связи с Лимой: причины конфликта

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Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Перу

Венесуэла решила разорвать дипломатические отношения с Перу, об этом сообщил глава министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)*.

Фото: openverse.org by The White House, PDM

Причиной такого шага стало заявление министра иностранных дел Перу Хавьера Гонсалеса Олаэчеа, который назвал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным венесуэльским лидером.

Ранее на этой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков призвал венесуэльскую оппозицию признать поражение на прошедших президентских выборах и поздравить Николаса Мадуро с победой, сообщает argumenti.ru.

*Роскомнадзор заблокировал Twitter в начале марта 2022 года по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года