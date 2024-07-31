Венесуэла решила разорвать дипломатические отношения с Перу, об этом сообщил глава министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)*.
Причиной такого шага стало заявление министра иностранных дел Перу Хавьера Гонсалеса Олаэчеа, который назвал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным венесуэльским лидером.
Ранее на этой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков призвал венесуэльскую оппозицию признать поражение на прошедших президентских выборах и поздравить Николаса Мадуро с победой, сообщает argumenti.ru.
*Роскомнадзор заблокировал Twitter в начале марта 2022 года по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.