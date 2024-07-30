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Роскомнадзор не располагает сведениями о продаже украинских сим-карт в России

По данным Роскомнадзора украинские сим-карты в России не продают

1:16
Общество

В Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что не получали информации о продаже украинских сим-карт в России. При этом они отметили, что законодательство не предусматривает ограничений на такую продажу.

По данным Роскомнадзора украинские сим-карты в России не продают
Фото: flickr.com by Tim Reckmann, CC BY 2.0

"Информация о продаже украинских сим-карт в ведомство не поступала. Законодательством подобные ограничения не предусмотрены. В ходе проведения совместных мероприятий Роскомнадзора и МВД украинские сим-карты не изымались", — ответил Роскомнадзор агентству.

Агентство РИА Новости также обратилось в Минцифры России с запросом. Однако министерство отказалось от комментариев.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России можно без проблем приобрести сим-карты украинских сотовых операторов.

Продавцы не скрывают, что потенциальными покупателями этих сим-карт являются туристы, бизнесмены, водители-дальнобойщики и все, кто ездит в страны Евросоюза по делам или на отдых. Роуминговые тарифы на такие сим-карты зачастую в два раза ниже, чем по обычным туристическим контрактам. При этом в пакет услуг включено в два раза больше гигабайтов интернета.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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