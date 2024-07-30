Мобильные операторы сообщают о перебоях работы Youtube

Сотовый оператор МТС предупредил своих абонентов о возможных проблемах в работе американского видеохостинга YouTube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на робота, который оставляет соответствующее сообщение при звонке на горячую линию оператора.
"По независящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube", — предупреждает робот.
"Билайн" также сообщает своим абонентам, что во многих регионах России наблюдаются проблемы с работой YouTube, связанные с устаревшим оборудованием сервиса. При этом оператор подчёркивает, что это не зависит от них.
Блокировка Youtube проводится только для десктопных версий, однако, по-видимому, негласно принято решение об имплицитном сворачивании работы видеохостинга во всех форматах.
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