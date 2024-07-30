25 июля стал последним днем подачи документов в российские вузы. Теперь абитуриенты должны до 3 августа предоставить оригиналы документов выбранным учебным заведениям.
В этом году наиболее популярными направлениями стали инженерные, педагогические и медицинские. Согласно данным Минобрнауки, лидируют такие специальности как "Информатика и вычислительная техника", "Педагогическое образование", "Информационные системы и технологии", "Лечебное дело".
В 2024 году конкурс на бюджетные места оказался высоким, а общее количество бюджетных мест составило 621,3 тысячи, из которых 75 тысяч предназначены для педагогических специальностей, 48 тысяч — для информационных технологий, и 30 тысяч — для клинической медицины, сообщают Известия.
В этом году абитуриенты активно пользовались возможностью подачи заявлений через портал "Госуслуги", что заметно увеличило объем дистанционных заявок. Новый механизм поступления на целевое обучение через платформу "Работа в России" обеспечил прозрачность процесса.
Среди популярных направлений также значатся психология, экономика, менеджмент, международные отношения и юриспруденция. В специализированных вузах востребованы IT-специальности, дизайн и направления, связанные с искусственным интеллектом.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.