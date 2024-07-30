Студенческий ажиотаж: названы самые популярные специальности в российских вузах

Вузы России подвели итоги приема документов

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

25 июля стал последним днем подачи документов в российские вузы. Теперь абитуриенты должны до 3 августа предоставить оригиналы документов выбранным учебным заведениям.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, CC BY-SA 2.0

В этом году наиболее популярными направлениями стали инженерные, педагогические и медицинские. Согласно данным Минобрнауки, лидируют такие специальности как "Информатика и вычислительная техника", "Педагогическое образование", "Информационные системы и технологии", "Лечебное дело".

В 2024 году конкурс на бюджетные места оказался высоким, а общее количество бюджетных мест составило 621,3 тысячи, из которых 75 тысяч предназначены для педагогических специальностей, 48 тысяч — для информационных технологий, и 30 тысяч — для клинической медицины, сообщают Известия.

В этом году абитуриенты активно пользовались возможностью подачи заявлений через портал "Госуслуги", что заметно увеличило объем дистанционных заявок. Новый механизм поступления на целевое обучение через платформу "Работа в России" обеспечил прозрачность процесса.

Среди популярных направлений также значатся психология, экономика, менеджмент, международные отношения и юриспруденция. В специализированных вузах востребованы IT-специальности, дизайн и направления, связанные с искусственным интеллектом.