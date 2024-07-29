Роскомнадзор получит дополнительные полномочия по блокировке контента

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Роскомнадзор получит право управлять сетями связи по требованию генерального прокурора и его заместителей для удаления запрещённой информации. Комитет Государственной Думы по информационной политике одобрил соответствующую поправку. Текст документа опубликован в электронной базе данных Думы.

Фото: TG Александра Хинштейна is licensed under public domain

Планируется дополнить закон "О связи" новой статьёй. Согласно действующему законодательству, Роскомнадзор уже имеет право управлять сетями связи в случае чрезвычайных ситуаций и чрезвычайного положения, а также при возникновении угроз для стабильности, безопасности и целостности работы интернета в России.