В центральных районах Петербурга могут запретить парковку самокатов

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Как сообщает "Фонтанка", в четырёх центральных районах Санкт-Петербурга будет запрещена парковка самокатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

Это решение касается Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов. С 1 августа в пределах этой зоны будет запрещено парковать средства индивидуальной мобильности.

Такое поручение было дано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на рабочем совещании. По его словам, это решение было принято благодаря обратной связи от жителей города. Очистить центр от самокатов поручено комитету по транспорту Санкт-Петербурга.