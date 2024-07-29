Как сообщает "Фонтанка", в четырёх центральных районах Санкт-Петербурга будет запрещена парковка самокатов.
Это решение касается Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов. С 1 августа в пределах этой зоны будет запрещено парковать средства индивидуальной мобильности.
Такое поручение было дано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на рабочем совещании. По его словам, это решение было принято благодаря обратной связи от жителей города. Очистить центр от самокатов поручено комитету по транспорту Санкт-Петербурга.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.