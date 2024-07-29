Слух о "малине" в СИЗО-1 оказался ложным

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

ГУФСИН по Ростовской области опровергает информацию о том, что Владимир Алексеев, пожизненно осуждённый член банды Цапка, якобы поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО.

В ведомстве подчеркнули, что во время пребывания в СИЗО Алексеев не получал услуги по протезированию зубов от медицинских работников медико-санитарной части или от государственных и частных организаций. Его также не вывозили в стоматологические клиники для проведения подобных процедур.

В тюремной сфере часто возникают слухи и вымыслы, которые на поверку оказываются просто плодом фантазии заключённых.