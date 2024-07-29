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Владимир Путин наградил Наталью Солженицыну орденом "За заслуги перед Отечеством"

Общество

Владимир Путин наградил Наталию Солженицыну, вдову известного писателя Александра Солженицына, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Награда вручена за вклад в развитие отечественной культуры и литературы.

Творчество Александра Солженицына вызывает неоднозначную реакцию в обществе в связи с его яркой антисоветской позицией. В то же время как писатель он вполне достоин высоких оценок, поскольку в ряде произведений ему удалось наглядно изобразить с художественной точки зрения мрачную картину сталинских лагерей. С точки зрения развития гражданского общества в России и такая, неприятная правда была полезна для развития. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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