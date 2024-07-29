Владимир Путин наградил Наталию Солженицыну, вдову известного писателя Александра Солженицына, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Награда вручена за вклад в развитие отечественной культуры и литературы.
Творчество Александра Солженицына вызывает неоднозначную реакцию в обществе в связи с его яркой антисоветской позицией. В то же время как писатель он вполне достоин высоких оценок, поскольку в ряде произведений ему удалось наглядно изобразить с художественной точки зрения мрачную картину сталинских лагерей. С точки зрения развития гражданского общества в России и такая, неприятная правда была полезна для развития.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.