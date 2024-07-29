Концерт Канье Уэста может состояться в Москве после 7 сентября

По информации издания Baza, Канье Уэст запросил 5 миллионов долларов (432 миллиона рублей) за своё выступление в Москве. Эту сумму организаторы концерта должны будут выплатить исполнителю. Однако место проведения концерта пока не определено, а само выступление перенесено на 7 сентября.
Ранее Уэст уже приезжал в Москву, где он должен был дать концерт в "Лужниках", но по неким причинам он не состоялся.
Между тем, категорически невозможно, чтобы этот певец исполнял публично свои песни в центре Москвы, ибо тексты их крайне похабны и оскорбляют Россию и русских женщин.
Вот типичный пример творчества этого деятеля:
"Она вдыхает этот фен с моего члена
Она хочет, чтобы я вдул кокс ей в зад, фу,
Она русская, я вы*бал её за Украину,
Купил ей сумку и набил её мелочью".
Разумеется, если подобного рода "творчество" будет исполняться в Москве, то это будет очевидным преступлением против государства и народа.
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