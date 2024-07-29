Приложение Сбербанка перестало работать по всей стране

Российский финансовый сектор снова под прицелом кибератак. Клиенты крупнейшего банка страны столкнулись с трудностями при использовании мобильного приложения и оплате через Систему быстрых платежей (СБП).
Как сообщает информационное агентство "Интерфакс", многие клиенты Сбербанка не могут получить доступ к своему мобильному приложению. Также наблюдаются сбои в работе фирменных терминалов банка, независимо от используемой карты.
Проблема не нова для финансовой индустрии: на прошлой неделе похожие проблемы возникали у клиентов Райффайзенбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка и Росбанка. По заявлению ВТБ, причиной являются продолжительные DDoS-атаки, интенсивность которых периодически нарастает.
В ближайшем будущем пользователи могут столкнуться с нестабильной работой приложений, операций, терминалов или горячих линий. Банк "Ак Барс" уже предупредил своих клиентов о возможных проблемах.
Интересный факт: недавно произошел глобальный сбой операционной системы Windows, затронувший более 8,5 миллионов компьютеров. Причиной стало крупное обновление системы кибербезопасности CrowdStrike.
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