Дмитрий Губерниев выступил с рядом антироссийских заявлений

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев проявил свою предательскую сущность

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев публично продемонстрировал свою предательскую и антироссийскую сущность.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

Он опубликовал ряд заявлений, в которых опорочил наши СМИ как идеологизированные и не освещающие актуальные проблемы спорта.

В частности, вот что он написал по вопросу о чистоте Сены, в очистку которой французские власти вложили 1,4 млрд.евро, но в которой по-прежнему нельзя купаться и проводить соревнования по плаванию.

"А нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Может, начнем наши не совсем чистые реки обсуждать? Или российские водоемы все, как Байкал, прекрасны?"

Более того, он резко осудил о всей спортивной журналистике, высказав мнение, что она ушла от проблем спорта

"Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет… Грустно… Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться…"

Патриотически настроенные пользователи осудили антироссийские высказывания Губерниева, и кое-кто посоветовал ему не возвращаться в Россию, на что журналист высокомерно ответил, что находится в Вологде и назвал пользователя идиотом, как будто тот мог знать, где находится Губерниев.

Физически Губерниев, может быть, и в Вологде, но умом и душой он давно уже на Западе.

Любопытно в этом контексте вспомнить, что Губерниев был одним из тех, кто громче всех ратовал за отправку наших спортсменов на Олимпиаду, какие бы условия ни пришлось исполнять.