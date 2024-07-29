Дмитрий Губерниев выступил с рядом антироссийских заявлений

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев публично продемонстрировал свою предательскую и антироссийскую сущность.
Он опубликовал ряд заявлений, в которых опорочил наши СМИ как идеологизированные и не освещающие актуальные проблемы спорта.
В частности, вот что он написал по вопросу о чистоте Сены, в очистку которой французские власти вложили 1,4 млрд.евро, но в которой по-прежнему нельзя купаться и проводить соревнования по плаванию.
"А нам не надоело обсуждать качество воды в Сене? Может, начнем наши не совсем чистые реки обсуждать? Или российские водоемы все, как Байкал, прекрасны?"
Более того, он резко осудил о всей спортивной журналистике, высказав мнение, что она ушла от проблем спорта
"Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет… Грустно… Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться…"
Патриотически настроенные пользователи осудили антироссийские высказывания Губерниева, и кое-кто посоветовал ему не возвращаться в Россию, на что журналист высокомерно ответил, что находится в Вологде и назвал пользователя идиотом, как будто тот мог знать, где находится Губерниев.
Физически Губерниев, может быть, и в Вологде, но умом и душой он давно уже на Западе.
Любопытно в этом контексте вспомнить, что Губерниев был одним из тех, кто громче всех ратовал за отправку наших спортсменов на Олимпиаду, какие бы условия ни пришлось исполнять.
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