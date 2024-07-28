Не стоит позволять детям выкапывать глубокие ямы на пляже

Отдыхающие на пляже могут не подозревать, насколько опасно рыть обычную песчаную яму.
Профессор Стефан Лазерман утверждает, что если яма окажется слишком глубокой и песок обрушится на человека, то выбраться из неё будет очень сложно. Согласно исследованиям, люди чаще погибают от удушья из-за обвалившегося песка, чем от нападения акул.
Эксперт отмечает, что влажный песок относительно стабилен, но как только он высыхает, начинают рушиться как «замки» из песка, так и стенки ям.
Спасение человека, оказавшегося под завалами песчаной ямы, — непростая задача. Песок тяжёлый и нестабильный, поэтому у спасателей есть не более 5 минут, чтобы вытащить пострадавшего, иначе он задохнётся. Поэтому специалисты советуют не копать ямы глубже высоты колена самого низкого члена семьи.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.