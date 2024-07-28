МЧС напомнило правила безопасности во время грозы

МЧС напомнило правила поведения в грозу в связи с последним несчастьем в Москве.
1. Не прячьтесь под одиночными деревьями или небольшими группами деревьев.
2. Снимите все металлические предметы с себя. В поле старайтесь не быть самым высоким объектом.
3. Если вы заметили, что ваши волосы встали дыбом, или услышали странное жужжание от близлежащих предметов, немедленно уйдите в другое место.
4. Не держите в руках длинные металлические предметы (удочки, зонты, клюшки и так далее) и не подходите к металлическим сооружениям (например, к заборам).
5. Не пользуйтесь мобильным телефоном.
6. Избегайте поездок на велосипеде, верхом или в машине с открытым верхом.
7. Если вы находитесь в воде, немедленно выйдите из неё и найдите укрытие.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.