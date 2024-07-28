Патриарх Кирилл назвал Путина православным президентом и наградил орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл наградил Владимира Путина орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом Александра Невского.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Патриарх назвал Путина по-настоящему православным президентом России.

Орден святого благоверного князя Александра Невского — это общецерковная награда Русской православной церкви. Девиз ордена — «Не в силе Бог, а в правде». Орден имеет три степени.

Орден был учреждён определением Патриарха Кирилла и Священного Синода 13 апреля 2021 года в честь 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского.

Владимир Путин за годы своего правления стал гораздо более близок к Церкви и эволюционировал из агностика в искренне верующего человека, знающего и использующего религиозные тексты и исполняющего церковные предписания по мере возможности.