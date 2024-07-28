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Патриарх Кирилл назвал Путина православным президентом и наградил орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл наградил Владимира Путина орденом Александра Невского

Общество

Патриарх Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом Александра Невского.

Патриарх Кирилл наградил Владимира Путина орденом Александра Невского
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Патриарх назвал Путина по-настоящему православным президентом России. 

Орден святого благоверного князя Александра Невского — это общецерковная награда Русской православной церкви. Девиз ордена — «Не в силе Бог, а в правде». Орден имеет три степени.

Орден был учреждён определением Патриарха Кирилла и Священного Синода 13 апреля 2021 года в честь 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского.

Владимир Путин за годы своего правления стал гораздо более близок к Церкви и эволюционировал из агностика в искренне верующего человека, знающего и использующего религиозные тексты и исполняющего церковные предписания по мере возможности. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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