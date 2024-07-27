Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Олимпийский флаг вверх ногами — что это значит
Буйные помидоры выросли до крыши теплицы — что с ними делать?
Врач Зохиров рассказал, какое автокресло снизит нагрузку на водителя в поездке
Небезопасные процедуры красоты в летние каникулы: как защитить себя
Анапа признана самым доступным курортом на море в августе
Стало известно, что значит, если кошка топчется передними лапами
AMC раскрыли детали третьего сезона сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон"
Генетики установили, что население Европы в эпоху неолита сократилось из-за чумы
Лера Кудрявцева рассказала, что ей пришлось спасать младенца в ДТП

Аномальная жара в Петербурге спадёт к началу следующей недели

1:24
Общество

"Венец лета" выдался для Петербурга необычно жарким. Среднесуточная температура превышала норму на 4-6 градусов. Погода была малооблачной и жаркой, а в полуденные часы воздух прогревался до +30 °C.

Аномальная жара в Петербурге спадёт к началу следующей недели
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, CC BY 2.0

Температуры воды в Неве составляли 20 °C, а в Финском заливе — 20-23 °C.

Погоду определял высокий малоподвижный антициклон, похожий на букву "омега". Если посмотреть на соседние регионы, можно понять, насколько повезло Северо-Западу России. Великобританию и западные районы Скандинавии заливали дожди, а температура не превышала +20 °C. Такая же "ранняя осень" пришла на Урал. Однако от Пскова до Мурманска было жарко и солнечно.

Однако анализ показал, что "блок высокого давления" разрушается. В предстоящие выходные через Санкт-Петербург пройдёт двойная система холодных фронтов.

Погода изменится: появятся облака, пройдут дожди, усилится ветер, а температура начнёт понижаться. В субботу жара спадёт до +25…+27 °C, а в воскресенье — до +22…+24 °C.

В последующие дни похолодание продолжится, и температурный фон вернётся к норме.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
В центре Хельсинки закрываются магазины — нет туристов из России
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Последние материалы
Врач Зохиров рассказал, какое автокресло снизит нагрузку на водителя в поездке
Небезопасные процедуры красоты в летние каникулы: как защитить себя
Анапа признана самым доступным курортом на море в августе
Стало известно, что значит, если кошка топчется передними лапами
AMC раскрыли детали третьего сезона сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон"
Генетики установили, что население Европы в эпоху неолита сократилось из-за чумы
Лера Кудрявцева рассказала, что ей пришлось спасать младенца в ДТП
Экипаж Starliner остаётся на МКС из-за проблем с двигателями
Китайские банки отказываются принимать "грязные" юани из России
Ремастер Lollipop Chainsaw получит версию для PS4 после шквала запросов от фанатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников