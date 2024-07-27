Аномальная жара в Петербурге спадёт к началу следующей недели

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

"Венец лета" выдался для Петербурга необычно жарким. Среднесуточная температура превышала норму на 4-6 градусов. Погода была малооблачной и жаркой, а в полуденные часы воздух прогревался до +30 °C.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, CC BY 2.0

Температуры воды в Неве составляли 20 °C, а в Финском заливе — 20-23 °C.

Погоду определял высокий малоподвижный антициклон, похожий на букву "омега". Если посмотреть на соседние регионы, можно понять, насколько повезло Северо-Западу России. Великобританию и западные районы Скандинавии заливали дожди, а температура не превышала +20 °C. Такая же "ранняя осень" пришла на Урал. Однако от Пскова до Мурманска было жарко и солнечно.

Однако анализ показал, что "блок высокого давления" разрушается. В предстоящие выходные через Санкт-Петербург пройдёт двойная система холодных фронтов.

Погода изменится: появятся облака, пройдут дожди, усилится ветер, а температура начнёт понижаться. В субботу жара спадёт до +25…+27 °C, а в воскресенье — до +22…+24 °C.

В последующие дни похолодание продолжится, и температурный фон вернётся к норме.