Сегодня, 27 июля, в полдень, в городах России прошла акция в память о детях Донбасса, погибших от рук украинского фашистского режима. Всего таких детей 335.
В этот день 10 лет назад была убита Горловская Мадонна — 23-летняя Кристина Жук. Вместе со своей 10-месячной дочкой она была смертельно ранена. Кристина пыталась спасти своего ребёнка, накрыв его своим телом. Это запечатлено на ужасающих видео.
В тот день Кристина Жук с 10-месячной дочкой вышли на прогулку, и начался мощный артобстрел. Осколки снарядов убили малышку, мать пыталась защитить её своим телом, но также была тяжело ранена и скончалась до прибытия медиков.
Дети были убиты в рамках политики террора против мирных жителей Донбасса, которую проводил неонацистский украинский режим. В течение 8 лет жилые кварталы подвергались целенаправленным обстрелам, особенно в летние месяцы 2014 года. Это делалось с целью запугать мирных жителей.
Никакой официальной реакции стран Запада на гибель детей Донбасса никогда не было.
Общественность России никогда не забудет и не простит эти преступления киевского режима.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.