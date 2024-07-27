В России прошли акции памяти в честь погибших детей Донбасса

В России прошли траурные акции в память погибших детей Донбасса

Сегодня, 27 июля, в полдень, в городах России прошла акция в память о детях Донбасса, погибших от рук украинского фашистского режима. Всего таких детей 335.

Фото: commons.wikimedia.org by Gowri Sankar, CC BY-SA 3.0

В этот день 10 лет назад была убита Горловская Мадонна — 23-летняя Кристина Жук. Вместе со своей 10-месячной дочкой она была смертельно ранена. Кристина пыталась спасти своего ребёнка, накрыв его своим телом. Это запечатлено на ужасающих видео.

В тот день Кристина Жук с 10-месячной дочкой вышли на прогулку, и начался мощный артобстрел. Осколки снарядов убили малышку, мать пыталась защитить её своим телом, но также была тяжело ранена и скончалась до прибытия медиков.

Дети были убиты в рамках политики террора против мирных жителей Донбасса, которую проводил неонацистский украинский режим. В течение 8 лет жилые кварталы подвергались целенаправленным обстрелам, особенно в летние месяцы 2014 года. Это делалось с целью запугать мирных жителей.

Никакой официальной реакции стран Запада на гибель детей Донбасса никогда не было.

Общественность России никогда не забудет и не простит эти преступления киевского режима.