РПЦ высказала возмущение в связи с сатанинскими постановками на Олимпиаде в Париже

РПЦ солидарна с христианами всего мира, оскорблёнными сатанинским олимпийским шабашом

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РПЦ поддерживает "миллионы христиан, которые почувствовали себя оскорблёнными" из-за сцены, показанной на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, как сообщил в беседе с РБК заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

"Режиссеры открытия Олимпиады продемонстрировали свое презрение к европейской цивилизации и христианству как его основе. Можно лишь сожалеть о том, что в центре Европе выросла контр-культура безбожия, пародирующая христианство примерно так, как обезьяна пародирует человека", сказал он.

На Олимпиаде была показана в неприглядном виде сцена Тайной вечери, где роли Иисуса Христа и апостолов играли фрики и всякого рода сброд с отклонениями сексуальной ориентации.