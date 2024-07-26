Как сделать отпуск выгодным: советы от юриста

Выбираем оптимальный месяц для отпуска в 2025 году

1:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Юрист Алла Георгиева рекомендует брать отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Согласно опубликованному Минтрудом календарю рабочих и праздничных дней на 2025 год, самый длительный отдых ожидает россиян на новогодние каникулы с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, PDM

На втором месте по продолжительности находятся майские праздники: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Также планируются выходные в честь Дня России с 12 по 15 июня и Дня народного единства с 2 по 4 ноября. Эксперт предостерегает от взятия отпуска в месяцы с большим количеством праздничных дней, так как в этих случаях стоимость рабочего дня возрастает, делая отпуск менее выгодным.

В 2025 году наиболее выгодными для отпуска месяцами будут июль и октябрь с 23 рабочими днями, а также апрель, сентябрь и декабрь с 22 рабочими днями. Март и август с 21 рабочим днем также могут быть подходящими для отпуска, хотя и менее выгодными. Февраль с 20 рабочими днями уже менее выгоден для отпуска. Самыми невыгодными месяцами для отпуска являются июнь и ноябрь с 19 рабочими днями, май с 18 и январь с 17 рабочими днями.

На сумму отпускных влияет не только выбранный месяц, но и количество фактически отработанных сотрудником дней в году. В расчет берутся 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску, а также их стоимость, как сообщает Москва 24.