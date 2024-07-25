Разгадка тайны шаровых молний: научные исследования и объяснения

Шаровые молнии в Москве: возможные последствия частых гроз

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, академик РАН Владимир Бычков предупреждает о возможном появлении шаровых молний в Москве из-за частых гроз. Инженер-технолог Сергей Уйманов, изучающий это явление, утверждает, что шаровые молнии существуют и существовали всегда. Он приводит факты, подтверждающие это, например, наблюдение шаровых молний над линиями электропередач и записи на магнитной ленте.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti, CC BY-SA 3.0

Сотрудник Московского института теплотехники Борис Игнатов также наблюдал шаровую молнию и посвятил жизнь ее изучению. По его мнению, шаровая молния — это микрочастица сверхплотного звездного вещества, собирающая вокруг себя все. Уйманов согласен с этим мнением, считая, что видимый объект является ионизированной частью атмосферы с водой, пылинками и всем, что есть в воздухе.

Шаровая молния считается относительно безопасной по сравнению с обычной линейной молнией из-за меньшего риска взрыва. При встрече с шаровой молнией рекомендуется спокойно уйти в сторону, чтобы избежать попадания в нее, сообщает tmn.aif.ru.