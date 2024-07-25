Депутат Хинштейн обещает практически затормозить Youtube

В России практически перестанет работать Youtube

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Депутат Александр Хинштейн сообщил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%. А к концу следующей недели этот показатель может достичь 70%.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

По словам Хинштейна, снижение скорости загрузки YouTube коснётся только «десктопных» версий. Мобильная связь не будет затронута.

Политика ограничения работы Youtube связана с блокированием патриотического контента. Однако на платформе находится огромное количество видеоматериала, популярного у россиян, в том числе советские и зарубежные фильмы, мультфильмы, обучающие видеоролики и тому подобное. Таким образом, ограничение работы Youtube создаст проблему в первую очередь для россиян, а не для зарубежных русофобов.