Депутат Александр Хинштейн сообщил, что до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%. А к концу следующей недели этот показатель может достичь 70%.
По словам Хинштейна, снижение скорости загрузки YouTube коснётся только «десктопных» версий. Мобильная связь не будет затронута.
Политика ограничения работы Youtube связана с блокированием патриотического контента. Однако на платформе находится огромное количество видеоматериала, популярного у россиян, в том числе советские и зарубежные фильмы, мультфильмы, обучающие видеоролики и тому подобное. Таким образом, ограничение работы Youtube создаст проблему в первую очередь для россиян, а не для зарубежных русофобов.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.