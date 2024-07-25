В России могут запретить продажу спиртного в винных магазинах по выходным

Депутат Султан Хамзаев, как сообщает РИА Новости, намерен разработать законопроект, запрещающий работу алкомаркетов в выходные дни.
"Считаю, что в выходные дни должен быть введен запрет на работу алкомаркетов. После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан".
Также, по мнению парламентария, необходимо законодательно определить, что такое алкогольный магазин. К этой категории должны относиться торговые точки, где не менее 70% ассортимента составляет алкоголь.
В кавказских регионах уже сейчас действуют строгие ограничительные меры в отношении торговли алкоголем, в сельских районах спиртное достать практически невозможно. Однако в пределах всей России эти меры едва ли найдут понимание. Ещё в XI веке летописец саркастично прокомментировал устами князя Владимира отношение к запрету спиртного в исламе:
"Руси есть веселие пить: не можем без того быть".
Разумеется, разумные ограничения в продаже спиртного полезны, но более полезно и выгодно введение государственной монополии на подобного рода деятельность.
В России наблюдается положительная динамика по снижению алкоголизации населения, и первое место по потреблению алкоголя на душу населения страна давно утратила.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.