В России могут запретить продажу спиртного в винных магазинах по выходным

В России обсуждается запрет на работу магазинов по продаже спиртного в выходные

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Султан Хамзаев, как сообщает РИА Новости, намерен разработать законопроект, запрещающий работу алкомаркетов в выходные дни.

Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, CC BY-SA 4.0

"Считаю, что в выходные дни должен быть введен запрет на работу алкомаркетов. После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан".

Также, по мнению парламентария, необходимо законодательно определить, что такое алкогольный магазин. К этой категории должны относиться торговые точки, где не менее 70% ассортимента составляет алкоголь.

В кавказских регионах уже сейчас действуют строгие ограничительные меры в отношении торговли алкоголем, в сельских районах спиртное достать практически невозможно. Однако в пределах всей России эти меры едва ли найдут понимание. Ещё в XI веке летописец саркастично прокомментировал устами князя Владимира отношение к запрету спиртного в исламе:

"Руси есть веселие пить: не можем без того быть".

Разумеется, разумные ограничения в продаже спиртного полезны, но более полезно и выгодно введение государственной монополии на подобного рода деятельность.

В России наблюдается положительная динамика по снижению алкоголизации населения, и первое место по потреблению алкоголя на душу населения страна давно утратила.