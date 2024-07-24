Глава рособрнадзора потребовал "вернуть учителей в школы"

Глава рособрнадзора требует заставить репетиторов вернуться в школы

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что частных репетиторов, которые ранее работали в школах, а теперь проводят онлайн-уроки для учеников, следует вернуть в общеобразовательные учреждения. Об этом он сообщил РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, CC BY 4.0

"Мне не нравится, что такое бурное развитие (репетиторства) идет, оно не может не пугать. Понятно, что репетитор — это учитель, ушедший из школы. Надо сделать все, чтобы его обратно вернуть в школу", — сказал Музаев.

Он считает, что проблема частных репетиторов будет решена, когда введут единый перечень учебников и образовательных программ.

Но большинство читателей согласятся с тем, что гораздо более эффективным способом "вернуть учителей в школы" будет изгнание Музаева и подобных ему из системы образования. Это с их подачи учителей терроризируют всевозможными проверками и отчётами, превращая работу педагога в "ужас без конца". Именно бюрократизм, нездоровая атмосфера в школах, бесправие учителей перед чиновниками, родителями учеников и самими учениками и вынуждает талантливых учителей переходить на работу репетиторами.