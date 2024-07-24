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Следственный комитет изложил новые правила пребывания мигрантов

Следственный комитет предложил новые правила пребывания мигрантов

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Общество

Следственный комитет предложил внести изменения в миграционное законодательство. 

Следственный комитет предложил новые правила пребывания мигрантов
Фото: kremlin.ru by Официальный сайт президента России, CC BY 4.0

1. Разработать план по привлечению отечественных специалистов вместо трудовых мигрантов в России.

2. Возложить на работодателей обязанность предоставлять жильё трудовым мигрантам и создавать финансовый депозит на случай их выдворения.

3. Выдавать иностранцам паспорт гражданина России, одновременно ставя их на воинский учёт.

4. Внести в Уголовный кодекс норму, согласно которой нелегальное пребывание иностранцев в России будет считаться отягчающим обстоятельством при совершении ими преступления.

5. Обязать мигрантов получать российские сим-карты при въезде в страну и пользоваться ими.

Таким образом, предполагается радикальное снижение числа нелегальных мигрантов и максимальное осложнение их пребывания в России. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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