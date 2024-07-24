Следственный комитет изложил новые правила пребывания мигрантов

Следственный комитет предложил внести изменения в миграционное законодательство.
1. Разработать план по привлечению отечественных специалистов вместо трудовых мигрантов в России.
2. Возложить на работодателей обязанность предоставлять жильё трудовым мигрантам и создавать финансовый депозит на случай их выдворения.
3. Выдавать иностранцам паспорт гражданина России, одновременно ставя их на воинский учёт.
4. Внести в Уголовный кодекс норму, согласно которой нелегальное пребывание иностранцев в России будет считаться отягчающим обстоятельством при совершении ими преступления.
5. Обязать мигрантов получать российские сим-карты при въезде в страну и пользоваться ими.
Таким образом, предполагается радикальное снижение числа нелегальных мигрантов и максимальное осложнение их пребывания в России.
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