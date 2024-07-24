В многонациональной России не стоит поднимать вопрос о запрете никаба, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время, по его словам, закрытые лица противоречат задачам, которые спецслужбы выполняют для обеспечения безопасности.
"Когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться с полным уважением".
Таким образом, Кремль скорее положительно относится к запрету никабов, но не считает подобное решение критически важным и не желает давать повод для разговоров о вмешательстве государства в дела религии.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.