В Кремле впервые прокомментировали спор о запрете никабов

Дмитрий Песков считает, что дискуссия о запрете никабов не является полезной

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

В многонациональной России не стоит поднимать вопрос о запрете никаба, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время, по его словам, закрытые лица противоречат задачам, которые спецслужбы выполняют для обеспечения безопасности.

Фото: pixabay.com by Pixabay, CC BY 4.0

"Когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться с полным уважением".

Таким образом, Кремль скорее положительно относится к запрету никабов, но не считает подобное решение критически важным и не желает давать повод для разговоров о вмешательстве государства в дела религии.