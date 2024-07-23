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Лидеры НКО обсудили развитие некоммерческого сектора на PR-саммите "Формула успеха"

Проект "Формула успеха" завершился PR-саммитом, объединяющим лидеров НКО

Общество

Социальная ориентированность и помощь нуждающимся становятся важными трендами в обществе. Издательский дом "Аргументы и факты" активно поддерживает этот тренд через благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце".

Проект "Формула успеха" завершился PR-саммитом, объединяющим лидеров НКО
Фото: АиФ by Ирина Аме, PDM

В рамках нового проекта "PR-акселератор "Формула успеха", поддержанного Фондом президентских грантов, были организованы лекции и практикумы для лидеров НКО, направленные на улучшение их навыков в области PR и маркетинга. Проект завершился PR-саммитом, где обсуждалась роль некоммерческого сектора в развитии экономики и продвижении социально значимого контента, сообщает сайт aif.ru. В саммите приняли участие представители различных НКО и эксперты, включая генерального директора ИД "Аргументы и факты" Руслана Новикова и пресс-секретаря Фонда президентских грантов Наталью Галанину.

Обсуждались проблемы взаимодействия НКО с обществом и СМИ, а также важность медиаобразования для некоммерческого сектора. Саммит также включал мастер-классы по публичным выступлениям, особенностям работы с медиа и мотивации лидеров.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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