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Революция в Госдуме: региональный маткапитал теперь на школьные товары

В Госдуме выдвинули предложение включить в маткапитал траты на школу

Общество

Предложение использовать региональный материнский капитал для подготовки детей к школе обсуждается в Госдуме. В рамках этой инициативы средства могут быть направлены на приобретение школьной формы, портфеля и канцелярских принадлежностей для детей старше шести лет. Информацию об этом передал председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

В Госдуме выдвинули предложение включить в маткапитал траты на школу
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, CC BY-SA 3.0

"ЛДПР предлагает внести подготовку к школе, включая покупку школьной формы, портфеля и канцелярских принадлежностей для детей от шести лет, в список возможных направлений использования регионального материнского капитала. Подобные инициативы уже поддержаны депутатами ЛДПР в различных регионах", — поделился Слуцкий.

Введение ребенка в школьную жизнь оказывает серьезное влияние на семейный бюджет. Необходимость приобрести школьную форму, портфель и канцелярские товары становится все более дорогостоящей с каждым годом, с учебными расходами, увеличивающимися на 30% перед началом учебного года, добавляют в партии, сообщает URA.RU.

В настоящее время каждый регион самостоятельно определяет, на что могут быть направлены средства регионального материнского капитала, будь то автомобиль, земельный участок или ремонт жилья. Предложение направить эти средства на приобретение школьных товаров представляется партии как значимое облегчение для множества семей.

"Мы утверждаем, что меры господдержки должны значительно облегчать жизнь российских семей и быстро реагировать на их потребности. Предложения, выдвинутые ЛДПР, помогут лучше подготовиться к новому учебному году", — подчеркнул Слуцкий.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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