Мизулина vs Тамаев: спор о правильном исламе и онлайн-казино

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Чеченский блогер Асхаб Тамаев обвинен "министерством правды" в мошенничестве и неуважении ислама.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, назвала Тамаева скамером и упрекнула его в рекламе азартных игр. Мизулина раскрыла личность автора расследования и начала угрожать ему и его родственникам. Чеченский министр национальной политики Ахмед Дудаев заступился за Тамаева и назвал его "дорогим братом".

Дудаев отметил, что Тамаев регулярно оказывает помощь участникам военной операции и пропагандирует здоровый образ жизни. Мизулина заявила, что после начатой кампании против рекламы онлайн-казино ей стали угрожать убийством.

На первый взгляд, Мизулина права, но в то же время как и её мать, она провоцирует ненужное общественное напряжение вокруг надуманной проблемы. Логичнее предоставить мусульманам возможность самим разбираться, кто и как у них соблюдает их религиозные предписания. В то же время и угрозы убийством недопустимы с любой стороны.