В России могут пересмотреть правила предоставления общежития студентам

Общежитие студентам будет выделяться только в крайнем случае

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил оставить общежития только для студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации или малоимущих. Он объяснил это тем, что сейчас цены на проживание в общежитиях не соответствуют затратам на их содержание.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, PDM

По мнению министра, для студентов должен быть доступен ещё один вид жилья — с разумной ценой, но отличный от общежитий.

Министерство науки и высшего образования стремится обеспечить жильём всех студентов, но в первую очередь оно ориентировано на тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Для этого реализуется проект по реконструкции 800 общежитий, который позволит улучшить условия проживания для 250 тысяч студентов. Кроме того, по поручению президента планируется построить не менее 25 современных кампусов в период с 2025 по 2030 годы.