Владимир Путин подписал закон о социальных банковских вкладах

Владимир Путин подписал указ о социальных краткосрочных вкладах

0:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане РФ с низкими доходами получат возможность открывать социальные банковские вклады.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

Это смогут сделать те, кто получает социальную поддержку. Для открытия вклада или счёта потребуется воспользоваться порталом "Госуслуги".

Сумма, которую можно разместить на социальном вкладе или счёте, не должна превышать 50 тысяч рублей. Вкладывать средства в иностранной валюте будет запрещено.

Эта мера призвана обеспечить дополнительный доход в виде получения процентов по вкладу.