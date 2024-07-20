Разрешение на оружие сотрудникам ЦБ якобы связано с работой в новых регионах

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Центробанк России требует разрешения на ношение боевого оружия для обеспечения безопасности в новых регионах страны.

Фото: http://www.marines.mil/ by U.S. Department of Defense, PDM

Закон "Об оружии" предоставляет Банку России право получать отдельные модели стрелкового оружия во временное пользование. Проект Постановления правительства РФ уточняет перечень должностей, которым разрешено носить боевое оружие.

Росгвардия предложила наделить заместителей председателя Банка России правом на ношение боевого оружия. Сейчас носить боевое оружие могут только работники из сферы безопасности ЦБ, сотрудники центрального хранилища и "Росинкаса". Теперь таким правом хотят наделить заместителей председателя ЦБ, их советников, директоров департаментов и их заместителей.

Среди оружия, которое можно будет использовать сотрудникам ЦБ, пистолеты Макарова, Ярыгина и Glock, автоматы Калашникова и пистолеты-пулеметы "Кедр", "Витязь" и "Кипарис".

Руководство регулятора сможет носить только пистолеты и пистолеты-пулеметы. Впрочем, неясно, как разрешение на ношение оружия в рамках всей страны связано со спецификой работы в новых регионах.