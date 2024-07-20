В Рособрнадзоре заявили, что больше одного ЕГЭ пересдавать не разрешат

В Рособрнадзоре не разрешат пересдавать больше одного ЕГЭ

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В пресс-службе Рособрнадзора заявили, что нецелесообразно давать возможность пересдавать более одного предмета на ЕГЭ. Это может привести к изменению сроков приёмной кампании и начала учебного года в вузах.

"Норма возможности пересдать один предмет включена в Порядок проведения ГИА. Пересдавать более одного предмета на сегодняшний день полагаем нецелесообразным. Мы просто не уложимся в расписание. Это может потребовать сдвига сроков приемной кампании и, возможно, начала учебного года в вузах", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение о пересдаче одного из экзаменов ЕГЭ было принято Владимиром Путиным. Уже с этого года появилась такая учебная опция, и более 71% выпускников смогли улучшить свои результаты.