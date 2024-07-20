Мэр Краснодара лично ответил на претензии горожан

"Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение": история о настоящем мэре

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Евгений Наумов, мэр Краснодара, приехал на стихийный митинг, который организовали жители, возмущённые отключениями света в жаркую погоду. Он пообещал не уезжать, пока ситуация не улучшится.

Фото: archive.org by Nikolay Sizonenko, CC BY 3.0

Утром люди, недовольные отключениями света, перекрыли улицу Кирилла Россинского. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и мэр города. Евгений Наумов пояснил, что в целом в Краснодаре есть проблемы с электроснабжением из-за неполадок на Ростовской АЭС. Однако в этом конкретном случае произошла авария на кабеле, которую сейчас устраняют.

"Еще раз повторяю, я отсюда не уеду. Сейчас сядем с управляющими компаниями, будем вместе с вами… Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее", сказал мэр местным жителям.

Перебои с электричеством произошли в городе вследствие аномальной жары и чрезмерной нагрузки на электросети.